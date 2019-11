GNR recupera dois cães furtados em Samora Correia

Hoje às 17:12 Facebook

Dois cães furtados em outubro e agosto foram recuperados pelo Núcleo de Proteção Ambiental de Coruche da GNR, em Samora Correia, Benavente.

"Na sequência de uma ação de fiscalização direcionada para o bem-estar animal e com base numa denúncia da Linha SOS Ambiente e Território, no dia dois de novembro, os militares detetaram um canídeo acorrentado, sem abrigo nem comida, com sinais evidentes de subnutrição", explica um comunicado daquela força de segurança.

O cão foi entregue no Canil Municipal de Benavente, onde se verificou que tinha chip e que fora furtado, a oito de agosto, em Vila Franca de Xira. Numa outra fiscalização no mesmo local, já a cinco de novembro, "foi encontrado um outro cão acorrentado, igualmente sem abrigo nem comida, com sinais de desidratação".

"No decorrer das diligências foi possível identificar o seu detentor, através do chip de identificação e apurar que o animal havia sido furtado da Quinta do Conde, no dia 17 de outubro, tendo sido entregue ao seu proprietário após a prestação de cuidados veterinários no Canil Municipal de Benavente", explica a GNR, que ainda tenta identificar o autor dos furtos.