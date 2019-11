GNR recuperou cão que estava desaparecido há quase um ano

JN Hoje às 12:52 Facebook

A GNR de Coimbra resgatou um cão de raça Serra da Estrela que estava desaparecido há cerca de um ano.

O animal desapareceu há cerca de um ano, em Gouveia, e foi encontrado em Soure, a cerca de 140 quilómetros de casa. "O cão deambulava perdido na via pública quando os militares o avistaram", na segunda-feira.

De raça Serra da Estrela, "não estava maltratado nem subnutrido", segundo o comandante do Destacamento Territorial da GNR de Montemor-o-Velho, tenente Celso Marques.

Através do Posto Territorial de Soure, a GNR realizou "diversas diligências que permitiram, através da leitura do chip, apurar os dados do proprietário, que foi entretanto contactado", acrescentou a GNR, em comunicado.

"O dono do cão não não soube explicar como desapareceu, suspeitando que tenha sido furtado", disse ao JN o tenente Celso Marques.

"Provavelmente esteve à guarda de alguém durante este tempo e foi agora abandonado", acrescentou o comandante do Destacamento Territorial da GNR de Montemor-o-Velho.

A ação da GNR, que contou com o reforço do Posto Territorial de Vila Nova de Tázem, culminou com o regresso do cão a casa.