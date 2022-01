GNR recuperou cinco cães em habitação sem condições de higiene

R.P. Hoje às 16:59 Facebook

A GNR resgatou cinco cães que se encontravam numa habitação sem condiçóes de higiene em Sátão. Os animais foram entregues ao Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia Intermunicipal daquele concelho.

Na sequência de uma denúncia de abandono de animais de companhia, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e verificaram que os cinco cães se encontravam no interior de uma habitação, onde existia falta de condições de higiene.

Na sequência da ação, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que culminou no resgate dos cinco cães.

Os animais foram entregues ao Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia Intermunicipal do Sátão, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Sátão.

Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental de Mangualde e com o apoio do veterinário municipal.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.