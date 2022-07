GNR recuperou dezenas de objetos furtados em residências no Alto Minho

Reis Pinto Hoje às 09:45 Facebook

A GNR de Viana de Castelo recuperou dezenas de artigos que haviam sido furtados em residências de diversos concelhos do distrito de Viana do Castelo. Um casal foi constituído arguido.

As diligências policiais já decorriam há cerca de quatro meses. Na terça-feira passada, militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viana do Castelo, constituíram arguidos um homem e uma mulher, de 48 e 45 anos, e recuperou diverso material furtado.

No decorrer da ação, divulgada esta quinta-feira, foram realizadas duas buscas, uma domiciliária e uma em veículo, que permitiram recuperar dezenas de objetos, incluindo oito candeeiros solares de jardim, quatro motosserras, quatro máquinas de pulverização, três bombas de água, duas máquinas de cortar relva, duas máquinas de lavar a pressão, dois aspiradores, um conjunto de esqui, máquinas de jardinagem, loiça antiga e diversas ferramentas.

Os suspeitos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Ponte de Lima.