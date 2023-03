JN Hoje às 14:41 Facebook

A GNR recuperou, na segunda-feira, o motor de uma embarcação que tinha sido furtado em dezembro de 2022, em Baião.

O motor foi furtado do interior de um anexo das instalações de um clube náutico, no concelho de Baião, e os militares do Núcleo de Investigação Criminal de Amarante desenvolveram diversas diligências que permitiram recuperá-lo em Esposende.

No seguimento da ação policial, o motor recuperado foi entregue à proprietária e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Baião.