GNR recuperou em Sintra cão que havia sido furtado há quatro anos

Militares da GNR recuperaram, em Almargem do Bispo, Sintra, um cão que havia sido furtado há quatro anos, no Cacém, tendo sido entregue aos donos.

O animal foi localizado na localidade de Serração por militares do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Sintra na sequência de uma denúncia para a Linha SOS Ambiente e Território do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA).

"Os elementos do NPA encetaram diligências policiais que permitiram detetar o cão que, no decorrer da ação, veio a apurar-se que tinha sido furtado no ano de 2018, na zona de Agualva, no Cacém. No seguimento das diligências, o animal, que evidenciava estar saudável e bem nutrido, foi recuperado e entregue aos legítimos proprietários, após cerca de quatro anos de separação", informou a GNR.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente, tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.