GNR reforça patrulhamento em bairro social no Seixal depois de tiroteio

A GNR vai reforçar o patrulhamento durante esta semana no bairro da Cucena, no Seixal, para prevenir retaliações na sequência do tiroteio que causou a morte na noite deste domingo de um homem de 35 anos e feriu gravemente um outro de 50.

Os confrontos entre elementos da comunidade cigana e africana começaram pelas 20 horas e na génese esteve um ajuste de contas.

Os conflitos envolveram armas de fogo e armas brancas, tendo a vítima mortal sido esfaqueada e alvo de tiros de pelo menos uma arma de fogo. A GNR fez chegar ao local militares de três postos territoriais, do Destacamento de Intervenção e do Núcleo de Investigação Criminal, mas quando chegou ao local, já os suspeitos se tinham colocado em fuga.

Os militares recolheram vídeos que circulam esta segunda-feira nas redes sociais e encaminharam-nos à Polícia Judiciária de Setúbal para a identificação dos presumíveis suspeitos. Nos vídeos, é possível ver as vítimas no chão a ser agredidas. Depois, os suspeitos, um dos quais com uma arma de fogo, colocam-se em fuga e são ouvidos mais disparos numa rua adjacente do local do crime.

Os militares estiveram durante toda a madrugada no bairro da Cucena para preservar o local do crime e permitir à PJ recolher os invólucros das munições utilizadas no tiroteio. Ao que o JN apurou, o trabalho demorou toda a madrugada devido à grande quantidade de invólucros espalhados pela via pública.

O óbito do homem de 35 anos foi declarado no local pela viatura médica de emergência e reanimação (vmer) do Hospital Garcia de Orta, para onde o corpo foi transportado pelos bombeiros do Seixal. A mesma corporação transportou a vítima grave, pai da vítima mortal, para o hospital, onde deu entrada no bloco operatório para tratamento dos ferimentos.