GNR reformado preso por violência doméstica

JN Hoje às 15:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Um militar da GNR, já reformado, ficou em prisão preventiva por violência doméstica, crime do qual é reincidente. Mulher teve de fugir de casa, na Sertã, com os filhos.

Segundo um comunicado da Procuradoria de Castelo Branco, a situação agravou-se entre os dias 6 e 8 de maio, "culminando com a fuga da ofendida, mulher do arguido, da casa de morada de família, juntamente com os filhos de ambos, nascidos em 1994 e 1998".

No dia 11 de maio de 2020, no juízo local de competência genérica da Sertã, foi decretada a prisão preventiva ao arguido.

"Nos termos do despacho que determinou a prisão preventiva, existindo condições para o efeito, a medida de prisão preventiva deverá ser oportunamente substituída pela aplicação das medidas de obrigação de tratamento, proibição de contactos e proibição de permanência na habitação da ofendida, através de fiscalização por meios de controlo à distância", acrescenta o comunicado.

A investigação é dirigida pelo Ministério Público do DIAP da Sertã, coadjuvado pela GNR da Sertã.