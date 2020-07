GNR resgata bebé de seis meses trancada acidentalmente dentro de carro

Rogério Matos Hoje às 12:12 Facebook

Os militares da GNR da Quinta do Conde, Sesimbra, resgataram uma bebé de seis meses que ficou trancada dentro do carro da mãe. O caso ocorreu na manhã de terça-feira e a bebé não necessitou de assistência hospitalar. Sorriu mesmo aos militares que partiram o vidro da viatura para a retirar do interior.

O alerta foi dado pela mãe da menina às 10.30 horas na zona residencial da Quinta do Conde. Os militares deslocaram-se ao local e encontraram a mãe nervosa e aflita por ter a bebé dentro do veículo com as chaves no interior.

Decidiram então partir o vidro para retirar a menina do interior. Um militar retirou a bebé, que ficou com a mãe para a acalmar. Os bombeiros de Sesimbra estiveram no local, mas não foi necessário transporte para o hospital.