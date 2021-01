GNR resgata seis cães e sete gatos subnutridos em Gaia

JN Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 56 anos e uma mulher de 82 anos foram identificados por maus tratos a animais de companhia em Vila Nova de Gaia. Foram resgatados vários animais subnutridos.

No âmbito de uma investigação, os militares do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) da GNR do Porto apuraram que se encontravam diversos animais de companhia em estado de subnutrição. Foram então desenvolvidas diversas diligências que culminaram com o resgate de seis cães e sete gatos.

Os animais foram encaminhados para o Centro de Reabilitação Animal do Município de Vila Nova de Gaia, para avaliação médico-veterinária e posterior adoção. O homem e a mulher foram identificados por maus tratos a animais de companhia.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Porto e do Núcleo de Proteção Ambiental de Vila Nova de Gaia. A ação contou ainda com o apoio da Autoridade Veterinária e do Centro de Reabilitação Animal do Município de Vila Nova de Gaia, bem como de elementos da Unidade de Saúde Pública de Espinho/Vila Nova de Gaia.