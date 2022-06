GNR resgatou 18 cães em Santo Tirso após denúncia de maus tratos

R.P. Hoje às 09:44 Facebook

A GNR resgatou em Santo Tirso 18 cães, 16 deles de raça potencialmente perigosa na sequência de uma denúncia por maus tratos a animais de companhia. Foram identificados dois homens.

O resgate, efetuado por militares do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Santo Tirso, aconteceu na segunda-feira, após uma denúncia. No decorrer da ação, os animais foram registados no Sistema de Animais de Companhia (SIAC), pela Autoridade Veterinária Municipal, e entregues no Centro de Recolha Oficial (CRO) de Santo Tirso.

No seguimento das diligências policiais, foram identificados um homem e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 23 e os 42 anos, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santo Tirso.

A ação contou com o apoio da Autoridade Veterinária Municipal de Santo Tirso.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.