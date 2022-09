JN Hoje às 10:18 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR resgatou um cão que estava preso no leito do Rio da Marinheira, em Vila Real, na passada sexta-feira.

O resgate foi feito pelo Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real.

O animal encontrava-se "desnutrido e visivelmente debilitado" e foi levado por elementos da Equipa de Proteção Florestal para o Centro de Recolha e Proteção Animal do Vale do Douro Norte do Canil Intermunicipal de Vila Real, para monitorização do seu estado de saúde.