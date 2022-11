GNR sinalizou mais de 44500 idosos que vivem sozinhos ou isolados

JN/Agências Hoje às 07:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 44500 idosos que vivem sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade, foram sinalizados pela GNR na Operação "Censos Sénior 2022", que decorreu em outubro.

Em comunicado hoje divulgado, a GNR explicou que esta operação visa garantir ações de patrulhamento e sensibilização à população mais idosa que vive sozinha e/ou isolada, alertando-a para a necessidade de adotar comportamentos de segurança, reduzindo o risco de se tornar vítima de crimes, sobretudo violência, burla e furto.

Os distritos de Vila Real (5.353), Guarda (5243), Viseu (3586), Faro (3527), Bragança (3411), Beja (3346), Portalegre (2985) e Évora (2924) foram os distritos nos quais mais idosos foram sinalizados.

PUB

Durante a operação, os militares realizaram uma série de ações que privilegiaram o contacto pessoal com as pessoas idosas em situação vulnerável. No total, foram sinalizados 44.511 idosos que vivem sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade.

Na edição de 2022 da Operação "Censos Sénior", a GNR realizou 305 ações em sala e 3017 ações porta a porta, abrangendo um total de 26527 idosos.

Desde 2011, ano em que foi realizada a primeira edição da Operação "Censos Sénior", a GNR tem vindo a atualizar a sinalização geográfica, proporcionando "um apoio mais próximo" à população idosa, o que contribui para "criar um clima de maior confiança e empatia entre os idosos e os militares da GNR", servindo a iniciativa para também aumentar o sentimento de segurança.