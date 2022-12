GNR suspenso por apontar arma a subalterno

Teixeira Correia Hoje às 17:38 Facebook

O sargento-ajudante do Comando Territorial de Beja da GNR condenado pelo Juízo Central Criminal de Lisboa a uma pena de prisão suspensa, há mais de um ano, acaba de ser punido disciplinarmente com 60 dias de suspensão.

Nuno F., de 46 anos, tinha sido condenado, em outubro de 2021, por um tribunal coletivo militar, a pena de prisão de um ano, por crime de abuso de autoridade, e de sete meses, por uso ilegítimo das armas, no que resultou, em cúmulo jurídico, a pena única de um ano e dois meses de prisão, suspensa na sua execução pelo mesmo período. O arguido ficou ainda sujeito a regime de prova, mediante plano de reinserção social.

No plano disciplinar, segundo o documento da GNR a que o JN teve acesso, o militar foi entretanto punido numa pena de 60 dias de suspensão, "por violação do dever de autoridade e do dever de proficiência", tendo cumulativamente o militar "baixado à 3.ª classe de comportamento".