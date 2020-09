GNR termina festa ilegal e encerra cafés por incumprimento das normas

Rogério Matos Hoje às 18:37 Facebook

A GNR de Almada terminou uma festa ilegal que decorria numa garagem no Monte da Caparica, Almada, e encerrou três cafés durante este fim de semana por incumprimento das normas de saúde impostas pela DGS.

A festa ilegal contava com dezenas de participantes que dispersaram à ordem das autoridades. O promotor e proprietário do espaço não foi identificado.

A ação contou com mais de cem militares nas ruas dos bairros do 2.º Torrão, Monte da Caparica e Trafaria que fiscalizaram estabelecimentos para verificação do cumprimento das determinações vigentes na Área Metropolitana de Lisboa, proibição de vendas de bebidas alcoólicas a partir das 20 horas, encerramento às 22 horas ou de ajuntamentos superiores a dez pessoas.

Os três estabelecimentos que foram encerrados eram cafés que têm que respeitar estas regras por não venderem refeições. Os proprietários acataram as ordens dos militares e não foi registada qualquer altercação nem foi efetuada qualquer detenção.

Os militares estiveram também nas estradas, onde detetaram 41 infrações à legislação rodoviária e detiveram dois condutores sem carta. De acordo com esta força de segurança, "com estas ações, o Destacamento Territorial de Almada procurou fomentar um contacto mais próximo da população, através de uma presença mais visível, proporcionando um maior sentimento de segurança".

As ações contaram com militares do posto territorial, divisão de trânsito, investigação criminal, manutenção de ordem pública e cinotécnica.