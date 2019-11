GNR trava corridas ilegais em Setúbal num evento com 150 veículos

S.A. com R.M. Hoje às 12:12, atualizado às 13:20 Facebook

A GNR apreendeu, este domingo de madrugada, quatro veículos numa operação de fiscalização para prevenir a realização de corridas ilegais em Setúbal.

A operação deste domingo de madrugada pretendeu "prevenir a realização de corridas ilegais", informa o Comando Territorial de Setúbal da GNR em comunicado.

"Foi possível apurar que o evento, que contava com cerca de 150 veículos, decorria sem qualquer licenciamento, com espectadores e veículos a ocupar a via pública, no parque de estacionamento da praia da Figueirinha, bem como nas bermas da EN 379 - 1, provocando graves constrangimentos à fluidez de tráfego rodoviário", lê-se no documento.

Na rede social Facebook estava anunciada, para a noite de sábado, na praia da Figueirinha, a realização do 3.º encontro de Hondas. Na página do evento, vários utilizadores alertaram os participantes para movimentações da GNR na região (Azeitão, Setúbal) suspeitando que os militares se dirigissem para o local.

A GNR acrescenta que "no decorrer da operação foram fiscalizados diversos veículos automóveis e motociclos, tendo sido intercetados e fiscalizados 38 condutores".

Um homem foi detido por condução sem habilitação legal; quatro veículos foram apreendidos por alterações às características construtivas; foram levantados"37 autos de contraordenação, por transformação de veículos e por existência de veículos com características não averbadas no Documento Único Automóvel" e levantado um auto por "Introdução Irregular no Consumo, em virtude de um veículo possuir alterações às características construtivas, que alteram a cilindrada e a quantidade de CO2 emitido e de onde resulta a alteração do valor de IUC devido para o veículo em causa".

"A intervenção da GNR permitiu a desocupação das referidas vias e o restabelecimento da normal circulação", refere o comunicado.

A GNR sublinha que "esta ação decorreu com o reforço do Destacamento Territorial de Setúbal, do Destacamento de Intervenção de Setúbal, da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Setúbal e com o Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção".