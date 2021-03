GNR trava esquema de chantagem sexual na Internet

JN Hoje às 15:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois indivíduos e duas mulheres, com idades entre os 19 e 38 anos, todos residentes em Lisboa, foram identificados pela GNR por suspeitas de terem chantageado um homem, natural da Póvoa de Lanhoso, com a divulgação de imagens íntimas.

A GNR iniciou a investigação depois de ter recebido, em janeiro, a denúncia de um homem no Posto Territorial da Póvoa de Lanhoso, "na qual informava que estava a ser chantageado por uma mulher que conheceu através de uma plataforma online de encontros e era ameaçado com a divulgação de imagens de cariz íntimo trocadas entre ambos".

A investigação permitiu estabelecer que o grupo fazia uma abordagem inicial às vítimas através das mulheres "para seduzir e levar homens a enviar imagens suas de cariz íntimo e sexual, sendo posteriormente ameaçados da divulgação destas imagens nas redes sociais e junto dos seus familiares mais próximos, caso não fizessem transferências monetárias", explica ainda a GNR.

As vítimas chegaram a efetuar várias transferências bancárias, ascendendo a 2500 euros. Foram realizadas quatro buscas domiciliárias, que culminaram na apreensão de cinco telemóveis, diversa documentação e comprovativos de transferências bancárias.

Os quatro suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso.

A operação contou com o reforço da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Lisboa e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).