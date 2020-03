GNR trava fuga de condutor que danificou radar e causou acidente

Nelson Morais Hoje às 17:42 Facebook

A GNR deteve um automobilista, este sábado, que terá danificado um radar de fiscalização da velocidade, no concelho de Leiria. Surpreendido pelos militares da GNR, aquele indivíduo, de 31 anos, pôs-se em fuga e teve um acidente.

Foi de forma "voluntária e dolosa" que o suspeito causou danos no radar, que controlava a velocidade dos veículos que circulavam na Autoestrada nº 19, em Leiria, sustenta a GNR.

Em comunicado, a Guarda acrescenta que, ao ser surpreendido pelos militares que operavam o equipamento, o suspeito pôs-se em fuga, no seu veículo, tendo colidindo com outro, que circulava naquela via.

"Após ter provocado o acidente, do qual não resultaram vítimas, o suspeito continuou a fuga, vindo a ser intercetado poucos metros adiante, por militares da GNR que garantiam o patrulhamento e a segurança naquele itinerário", acrescenta a GNR.

O detido foi constituído arguido, tendo os factos sido participados ao Tribunal Judicial de Leiria. Segundo a GNR, o automobilista é suspeito, pelo menos, de um crime de dano qualificado.