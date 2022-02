GNR usa Minecraft para alertar estudantes sobre os perigos da internet 

Ações de sensibilização decorrem até ao final do mês em várias escolas.

Rodrigo Silva já jogou várias vezes Minecraft, mas esta terça-feira os obstáculos a ultrapassar para concluir o jogo com sucesso foram diferentes do habitual. Os desafios incluíam perguntas sobre segurança digital, o cyberbullying, os riscos da divulgação de informação pessoal online e a proteção de dados. O estudante, de 10 anos, foi um dos cerca de 80 alunos da Escola EB 2,3 do Olival, em Gaia, a participar ontem na ação de sensibilização ministrada pela GNR no âmbito do "Dia da Internet Mais Segura".

Num ambiente de jogo, o objetivo foi alertar os mais novos para os cuidados a ter no meio digital, levando-os a reconhecer os sinais que podem conduzir a possíveis ameaças. As ações decorrem até ao final do mês por todo o país e destinam-se a alunos dos ensinos básico e secundário. Até porque, com a pandemia, aumentou o tempo dos mais novos em frente ao ecrã.