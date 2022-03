GNR vai reforçar fiscalização de estradas e fronteiras durante as viagens de finalistas

A GNR vai reforçar, este ano, as ações de fiscalização de estradas e fronteiras no período da Páscoa, altura em que ocorrem as viagens de finalistas em Espanha.

O reforço deve-se ao facto de se esperar "uma grande participação" neste tipo de iniciativas, praticamente não realizadas nos últimos dois anos devido à situação pandémica provocada pela covid-19, referiu o capitão Hugo Torrado, comandante do destacamento de Mirandela que, esta quarta-feira participa, na operação "Spring Break", de modo a sensibilizar a comunidade escolar para a prevenção de comportamentos de risco.

O Comando Territorial de Bragança realizou, esta quarta-feira, uma iniciativa na Escola Secundária de Carrazeda de Ansiães e vai realizou, esta tarde, uma segunda no estabelecimento de ensino de Vila Flor, onde também participarão elementos da Guardia Civil espanhola e membros da Unidade Local de Saúde do Nordeste, convidados para acompanhar os trabalhos.

"A operação tem diferentes fases. Hoje realizamos a primeira fase, que é de sensibilização, junto dos alunos que vão fazer a viagem de finalistas para os alertar para os perigos que poderão encontrar, os comportamentos de risco, histórico de situações que levaram até à morte de jovens, e quais os comportamentos mais seguros que devem adotar", descreveu Hugo Torrado.

Na segunda fase da operação, a GNR fará ações de fiscalização nas estradas, principalmente nas zonas de fronteira, "para garantir que a saída de Portugal decorre em segurança", sublinhou o comandante do Destacamento de Mirandela.

Na terceira fase, o foco será no regresso dos autocarros com os estudantes. Nas localidades espanholas mais procuradas pelos estudantes portugueses para as viagens de finalistas, nomeadamente Loret D'el Mar, Calpe, Punta Umbria ou Marina D'Or, Benalmádena e Torremolinos, os alunos podem contar com a presença de elementos da Guardia Civil já preparados para lidar com esta massa de jovens em festa.

Apesar de, até agora, não ter havido problemas de maior envolvendo jovens do distrito de Bragança nas viagens de finalistas, Hugo Torrado realçou a importância de se sensibilizar os estudantes para os perigos. "Já houve anos com mortes de alunos portugueses fruto de comportamentos de risco, como a ingestão de bebidas alcoólicas, consumo de estupefacientes que levam a outras coisas, como saltarem de varandas", referiu.

A operação decorre em todo o país com o objetivo de prevenir a adoção de comportamentos de risco inerentes ao consumo de droga e álcool, por parte dos jovens que se deslocam nas férias da Páscoa para a realização das viagens de finalistas em Espanha.