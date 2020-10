GNR volta a encerrar danceteria. É a terceira vez num mês

Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:45 Facebook

Militares da Guarda encontraram cerca de 50 pessoas no interior do estabelecimento, algumas a dançar. Ainda em setembro, foram 160 os homens e mulheres surpreendidos a divertirem-se. Dono teima em não cumprir ordens das autoridades.

Em cerca de um mês, uma danceteria, situada na Zona Industrial de Ovar, foi encerrada três vezes por desrespeitar as regras impostas para combater a pandemia provocada pela covid-19 e acolher dezenas de pessoas em convívio. A última situação ocorreu na tarde de quinta-feira, quando a GNR, após mais uma denúncia, encontrou cerca de 30 homens e mulheres, quase todos com mais de 50 anos, a divertirem-se. Seis estavam mesmo a dançar.

O dono do estabelecimento foi detido, tal como já tinha acontecido no início deste mês. Foi, entretanto, libertado e notificado para comparecer, na manhã de sexta-feira, no tribunal. Porém, se fizer o mesmo que fez aquando da primeira detenção, o homem de 61 anos não irá aparecer para ser interrogado pelas autoridades judiciais. Refira-se, ainda, que este empresário já tinha recebido ordens para encerrar uma outra danceteria que gere em Vila Nova de Gaia.

Na primeira situação, ocorrida ainda em setembro, uma operação conjunta da ASAE e da Guarda encontrou, apesar da lei já proibir ajuntamentos em locais fechados, 163 pessoas no estabelecimento. Nessa altura, a danceteria foi fechada por excesso de lotação e por violar as regras impostas pelo combate à pandemia. Mesmo assim, nos dias seguintes voltou a abrir portas e, a 9 deste mês, foi encerrada pela segunda vez. Quando a GNR lá entrou, no âmbito de uma operação programada, mais de uma dezena dos cerca de 50 clientes estava a dançar e foi identificada. O dono do espaço seria detido pelo crime de desobediência, mas libertado sob termo de identidade e residência e notificado para comparecer em tribunal. Não cumpriu a ordem, reabriu a danceteria e, agora, foi detido novamente.