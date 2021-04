"Gosto de ver as coisas a arder e os bombeiros a atuar"

Reis Pinto Hoje às 07:39 Facebook

Acusado de mais de dezenas de fogos florestais, incluindo o que matou dezenas de animais em Santo Tirso, só assume três.

Rui Dias está acusado de cerca de seis dezenas de incêndios florestais ocorridos entre julho e agosto do ano passado, entre Valongo e Baltar, Paredes. Um dos fogos alastrou ao concelho vizinho de Santo Tirso e, na serra da Agrela, destruiu um abrigo de animais, matando cerca de 50 cães e gatos. Ontem, no Tribunal de São João Novo, no Porto, o eletricista, de 29 anos, assumiu a autoria de apenas três incêndios, dois em Valongo, no lugar do Baldeirão, e outro junto ao Kartódromo de Baltar, em Paredes.

" Tenho um problema e preciso de ajuda, mas não sou responsável por todos os incêndios. No dia 12 de julho à tarde, fui no carro do meu pai e, em Baldeirão, procurei vegetação seca. Com um isqueiro, peguei fogo à vegetação dos dois lados do caminho. Quando vi as chamas, vim a mim e arrependi-me", contou em tribunal.