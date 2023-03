Gouveia e Melo: "Quando são atacados agentes do Estado, chegamos a outro patamar"

O chefe do Estado-Maior da Armada e da Autoridade Marítima Nacional não quer afrontar o poder legislativo e judicial, mas defende que a criminalização do fabrico, posse e uso de lanchas rápidas, como acontece em Espanha, ajudaria no combate ao narcotráfico. Gouveia e Melo também não reclama dos meios que tem, até em comparação com a GNR.

Quando é que a Marinha entendeu que o narcotráfico é um problema grave?

A Marinha sempre entendeu que o narcotráfico, por via marítima, era um problema grave e que devia-mos dar o nosso contributo no seu combate. No entanto, desde que sou CEMA, dei instruções para reforçar a segurança da região Sul, porque tinha a noção que havia um aumento de narcotráfico. Há cerca de um mês, uma das embarcações de narcotráfico abalroou, de propósito, uma das embarcações da Polícia Marítima, tendo posto em perigo de vida quatro dos nossos agentes. Isso fez com que eu decidisse incrementar ainda mais as operações, não só pelo facto de a operação em si ter demonstrado que já há um desrespeito pela autoridade, como também para dar um aviso sério aos narcotraficantes. Quando são atacados agentes da autoridade do Estado chegamos a um outro patamar e nós estamos a reagir a isso.