Governante pede demissão do líder da Assembleia da Liga

João Paulo Correia, secretário de Estado do Desporto, veio esta quarta-feira a público para pedir a demissão do presidente da Assembleia Geral da Liga, Mário Costa, constituído arguido no âmbito de uma investigação por tráfico de jovens atletas estrangeiros. Os órgãos sociais da Liga, presidida por Pedro Proença estão reunidos para tomar uma posição sobre a polémica.

Em declarações à RTP, o governante pediu a demissão de Mário Costa e também considerou "inaceitável, chocante e condenável" a situação de tráfico humano na academia de futebol.

À Lusa, o garantiu que vai apresentar um conjunto de propostas legislativas para fazer face ao que classificou com um "flagelo".

"Considero que é inaceitável, chocante e condenável a situação que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) nos deu a conhecer publicamente, através de uma operação de tráfico de seres humanos numa academia", disse o secretário de Estado da Juventude e Desporto (SEJD), à agência Lusa.

João Paulo Correia referiu que o Governo vai tomar "medidas de resposta imediata" e garantiu que "no próximo Conselho Nacional do Desporto, que se realizará no dia 10 de julho, o Governo irá apresentar um conjunto de propostas, algumas delas de caráter legislativo, para que se responda com força e com brevidade a um flagelo que teima em não abandonar o nosso território e mais concretamente o desporto".

Na terça-feira, a A Liga Portugal informou que Pedro Proença chamou os presidentes dos órgãos sociais da instituição, incluindo Mário Costa, para uma reunião de urgência, nesta quarta-feira, "na qual será avaliado o impacto das notícias mais recentes relacionadas com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Mário Costa, na gestão e estabilidade da Liga Portugal".