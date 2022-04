Governo adia extinção do SEF outra vez e não apresenta nova data

A extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que estava prevista para 12 de maio, foi de novo adiada, segundo anunciou, esta sexta-feira, o novo ministro da administração Interna, José Luís Carneiro, no final de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros. Não foi adiantada uma nova data para o fim do SEF.

"Por entenderemos que as dimensões desta transição institucional e desta reestruturação não estão suficientemente amadurecidas, e depois de uma avaliação efetuada pelas forças e serviços que participam nesta transformação, entendeu o Conselho de Ministros deliberar pela opção de fazer a lei entrar em vigor por altura da aprovação do decreto -lei que constituirá a e instalará a Agência para as Migrações e para o Asilo (APMA)", declarou o ministro, sem adiantar uma data para a criação desta nova entidade.

José Luís Carneiro acrescentou que, apesar do adiamento e da incerteza referidos, "os objetivos políticos [da reestruturação do SEF] mantêm-se". O primeiro dos objetivos enunciados é o de garantir que "Portugal acolhe e integra os imigrantes que procuram o país para trabalhar", com respeito pelos seus direitos. Além desse, o ministro referiu os objetivos de garantir a segurança, em respeito por compromissos internacionais, e ainda o respeito pelos trabalhadores envolvidos.