Governo anuncia requisição civil no SEF

O ministro da Administração Interna anunciou, esta quinta-feira, que o Governo irá avançar com a requisição civil dos trabalhadores da área de inspeção e fiscalização do SEF que exercem funções nos aeroportos.

Eduardo Cabrita salientou que a medida já havia sido pedida pelo Governo Regional da Madeira e por responsáveis das áreas turísticas mas foi tomada "fundamentalmente com uma preocupação de segurança nacional e salvaguarda daquilo que são as obrigações do Estado português".

O Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteira (SIIFF) havia convocado um ciclo de greves para o período do verão, com início em junho.

Esta tarde, na Assembleia da República, o ministro considerou a greve "inaceitável e irresponsável".

"É um grave atentado à segurança nacional e inadmissível num quadro de calamidade", criticou. "Algo que atenta quanto à expectativa de recuperação económica e seria uma gravíssima situação que atentaria contra a nossa responsabilidade de fiscalizar as fronteiras externas da UE", reforçou.