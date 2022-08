Governo decide instalar telefones fixos em todas as celas

Roberto Bessa Moreira Hoje às 22:10 Facebook

Todas as cadeias vão passar a dispor de telefones fixos nas celas, ou em espaços próximos das camaratas, para uso exclusivo dos reclusos. A medida foi aprovada ontem pelo Conselho de Ministros e, segundo o Governo, justifica-se com a necessidade de reforçar os laços entre os presos e as respetivas famílias.

O projeto-piloto começou em 2020, com a instalação de telefones nas celas dos estabelecimentos prisionais de Silves, Odemira, Linhó e ala feminina de Santa Cruz do Bispo. A estes 789 aparelhos somaram-se, já em junho do ano passado, 35 telefones colocados na prisão das Caldas da Rainha.

"Estes telefones nos espaços celulares, por permitirem o contacto repetido e sem delongas com familiares e amigos, tem sido apontado, em contextos internacionais, como importante fator de prevenção do suicídio", alegou, na ocasião, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.