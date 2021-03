Governo nega lei à medida para dar borla fiscal à EDP em venda de barragens

Nelson Morais Hoje às 14:04 Facebook

O gabinete do ministro de Estado e das Finanças, João Leão, garantiu, este domingo, que as alterações ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovadas no âmbito da Lei do Orçamento de Estado (LOE) de 2020, não foram feitas à medida da venda de seis barragens da EDP no Rio Douro e para isentar este negócio de Imposto de Selo.

A garantia é dada em comunicado enviado para as redações poucos minutos antes das 6 horas da madrugada deste domingo, para responder às notícias sobre a alegada existência de um inquérito criminal, a cargo do Ministério Público Departamento Central de Investigação e Ação Penal (MP/DCIAP), por eventuais crimes de corrupção, tráfico de influência e fraude fiscal qualificada.

Até ao momento, a Procuradoria-Geral da República não se pronunciou sobre a existência, ou não, do inquérito-crime.

Segundo notícia do "Correio da Manhã", o DCIAP está particularmente interessado em escrutinar a motivação da proposta legislativa que alterou o artigo 60.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, face à suposta poupança de 110 milhões de euros que esta alteração teria gerado posteriormente à EDP, quando esta empresa com capitais chineses vendeu a um consórcio de empresas francesas liderado pela Engie as barragens de Foz Tua, Baixo Sabor, Feiticeiro, Bemposta, Picote e Miranda, por 2,2 mil milhões de euros. Esta operação foi anunciada no final de 2019, com a perspetiva de se concretizar no segundo semestre de 2020.

No seu longo e detalhado comunicado, o Ministério das Finanças começa por dizer que "não há qualquer relação entre as alterações propostas ao artigo 60.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais pelo Governo na LOE 2020 - e aprovadas pela Assembleia da República - e qualquer operação em concreto, em particular a operação de venda de barragens da EDP".

Mais: "O artigo 60.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais nunca contemplou - e continua a não contemplar depois da alteração promovida pela LOE 2020 - qualquer isenção de imposto de selo relativo a trespasses de concessões", garante o gabinete do ministro que tutela a Autoridade Tributária e Aduaneira.

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, veio reafirmar que a Autoridade Tributária está a analisar o dossiê, para decidir se haverá lugar, ou não, a pagamento de imposto de selo.