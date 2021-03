Governo Regional da Madeira alvo de buscas do Ministério Público

Nelson Morais com Rita Neves Costa Hoje às 19:16, atualizado às 19:58 Facebook

O Ministério Público fez buscas, esta quarta-feira, em instalações do Governo Regional da Madeira, que se relacionam com a venda da Quinta do Arco e com a concessão do Centro Internacional de Negócios da Madeira, também conhecido por Zona Franca da Madeira, ao Grupo Pestana.

A informação foi confirmada, ao JN, por fonte do Governo Regional da Madeira, tendo sido avançada inicialmente pelo Expresso, que também indicou que Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional, é o principal alvo do inquérito, que foi instaurado pelo Ministério Público em 2019.

Também terão sido realizadas buscas em instalações do Grupo Pestana - uma informação que o próprio grupo ainda não confirmou.

Quanto às buscas no Governo Regional, o "Expresso" precisou que os magistrados do Ministério Público estiveram nas instalações da vice-presidência e pediram todas as deliberações do Governo Regional sobre a concessão da Zona Franca da Madeira posteriores a 1987.

Foi naquele ano que foi concessionado o Centro Internacional de Negócios e que foi constituída a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira. Esta gere a concessão e é participada pelo Grupo Pestana e pelo próprio Governo Regional.

O Ministério Público estará apostado em escrutinar, sobretudo, a venda da Quinta do Arco, em 2017, a um fundo controlado pelo Grupo Pestana, bem como a renovação da concessão do Centro Internacional de Negócios, no mesmo ano, também ao Grupo Pestana.

Miguel Albuquerque é o presidente do Governo Regional da Madeira desde 2015. Antes disso, tinha sido presidente da Câmara Municipal do Funchal.