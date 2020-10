Governo Sócrates vendeu 80% dos imóveis públicos dos últimos 11 anos

Luís Reis Ribeiro Hoje às 09:42 Facebook

Em apenas dois anos, o último Governo Sócrates (2009 e 2010) vendeu quase 80% do património imobiliário público (em valor) que aparece registado na Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) nos últimos 11 anos. E encaixou 655 milhões.

Nesses dois anos, já com o país e as finanças públicas a caminho da bancarrota, o Governo liderado pelo então primeiro-ministro José Sócrates conseguiu encaixar 655 milhões de euros com vendas de património do Estado e de institutos públicos. Em resultado destas operações, sobrou menos para os governos subsequentes rentabilizarem através de venda.

No período dos dois governos PSD-CDS (2011-2015), marcado pela troika e o programa de ajustamento, os dados das Finanças mostram que o produto da alienação de imóveis públicos ascendeu 131,1 milhões de euros, de acordo com cálculos do JN/Dinheiro Vivo.

Ou seja, nesses cinco anos, o encaixe foi apenas um quinto do obtido nos dois anos do Governo socialista de Sócrates. Atualmente, essas operações rendem muito pouco e cada vez menos.

2019: o encaixe mais baixo

Nos últimos quatro anos (de 2006 a 2019, o último ano disponível), os dois governos de António Costa obtiveram um encaixe com vendas de imobiliário de apenas 63 milhões de euros. No ano passado, a receita anual foi a mais baixa de que há registo: cerca de 2,5 milhões de euros.

No balanço desde 2009, os dados da DGTF mostram que os sucessivos governos conseguiram alienar património imobiliário no valor de 849 milhões de euros.

Além disso, as Finanças também reportam as compras feitas pelas entidades públicas: em 11 anos, ascenderam a 472 milhões. Ou seja, o Governo sempre vendeu mais do que comprou. As compras em causa não incluem as verbas pagas em expropriações, explica a mesma fonte.

Segundo a DGTF, em 2019, "não se registaram aquisições onerosas de imóveis, nem de direitos reais de gozo pelo Estado e por institutos públicos".

"Em 2019, foram alienados 21 imóveis que correspondem a um valor de transação de 2 487 422 euros. Cerca de 95% deste valor por alienação de imóveis do Estado", sendo o vendedor mais importante o Ministério das Finanças. "Foi aquele que mais imóveis disponibilizou para alienação, cerca de 62%, representando 77% do valor total de transação", quase dois milhões.

Privados compram

Quase dois terços do valor alienado foi por hasta pública (65% do valor de transação). A maioria foi comprada por privados (singulares), cerca de 63% do total anual faturado.

Uma das maiores operações realizadas em 2019 foi a venda de um "prédio urbano sito na Escadabouça, em Paredes de Coura", num valor global de 582 mil euros, que era propriedade das Finanças. O comprador foi a empresa unipessoal Alpendre Intemporal.

A venda mais valiosa também foi realizada pelas Finanças: diz respeito a um "prédio urbano na Rua da Bandeira, 415 a 421, em Viana do Castelo", por 681 mil euros. O comprador foi a Fundação Caixa Agrícola do Noroeste.