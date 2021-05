Granadas de morteiro encontradas em Oliveira do Douro junto ao rio

Reis Pinto Hoje às 11:48 Facebook

Duas granadas de morteiro, de 80 mm, foram encontrados, na manhã desta quarta-feira, nas margens do rio Douro, em Oliveira do Douro, Gaia.

As munições estavam na margem do rio e foram encontradas, cerca das 10.30 horas, por um homem que passeava no passadiço de Oliveira do Douro e que alertou o piquete da Polícia Marítima (PM).

"São granadas de morteiro, aparentemente em bom estado e que não deveriam estar há muito tempo na água. Mergulhadores da Marinha vão agora proceder à sua desativação e já contactámos a Polícia Judiciária Militar", afirmou ao JN o comandante da Capitania do Douro, capitão-de-mar-e-guerra, Rui Santos Amaral.

Circulação na zona ficou interditada

Elementos da PM estabeleceram um perímetro de segurança por forma a permitir a desativação e recolha das munições.