Grande operação da PSP de combate ao furto e recetação de catalisadores

A PSP está a realizar, nos distritos de Lisboa e de Setúbal, uma grande operação de combate ao furto e recetação de catalisadores. A atividde criminosa era desenvolvida, segundo a Polícia, por estrangeiros a residir em Portugal, com o envolvimento de empresas de transformação de resíduos.

Em comunicado, a PSP revela que estão envolvidos meios da Divisão de Investigação Criminal de Lisboa, em conjunto com a Autoridade Tributária e a Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e em estreita articulação com o Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa.

Estão a ser cumpridos mandados de detenção, de busca domiciliária e não domiciliária, por factos que se enquadram em crimes de Associação Criminosa, Furto Qualificado, Recetação, Fraude Fiscal, Falsificação de Documentos e Branqueamento de Capitais, nos distritos de Lisboa e Setúbal.

"A atividade criminosa investigada, desenvolvida por estrangeiros a residir em território nacional, tem por base o furto e recetação de catalisadores obtidos de forma ilícita e ainda o envolvimento de empresas relacionadas com a transformação de resíduos que tiram partido dos elevados lucros gerados pela venda dos metais existentes nos catalisadores", refere a Polícia.