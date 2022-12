Grande operação da PSP procura armas usadas em crimes

R.P. Hoje às 08:45 Facebook

A PSP está a realizar uma operação de grande envergadura nas freguesias do Areeiro, Penha de França e Beato, em Lisboa, visando suspeitos de posse de armas de fogo. Estão a ser realizadas 20 buscas.

A operação, de natureza preventiva, está a ser realizada através da Divisão de Investigação Criminal, e a Polícia procura armas de fogo ilícitas e/ou utilizadas em crimes.

Em articulação com a 11.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, estão a ser realizadas 20 buscas domiciliárias e não domiciliárias com a intervenção das valências de investigação criminal, de ordem pública, de armas e explosivos e da Unidade Especial de Polícia.