Grávida queima feto após parto espontâneo em casa

Alexandre Panda Hoje às 13:03

Uma mulher de 30 anos deu entrada no hospital de Penafiel depois de ter sofrido um aborto espontâneo em casa, em Paços de Ferreira, alegando ter queimado o feto e espalhado as cinzas pelo quintal.

A mulher terá tido o aborto no passado sábado, mas só na quarta-feira é que se deslocou ao hospital devido a problemas médicos consequentes do aborto.

No hospital, a mulher alegou à equipa médica que o bebé de 31 semanas nasceu morto. Não explicou o motivo pelo qual imolou o feto para depois espalhar as cinzas no jardim.

O hospital alertou de imediato a GNR e a investigação ficou a cargo da Polícia Judiciária do Porto.