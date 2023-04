Greve dos oficiais de justiça adiou mais de 500 diligências

Inês Banha Ontem às 22:55 Facebook

Mais de 500 diligências nos tribunais e no Ministério Público (MP), incluindo um número indeterminado de julgamentos, foram adiadas em todo o país, esta quarta-feira, no primeiro dia de uma nova greve dos oficiais de justiça, adiantou, ao JN, o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, António Marçal.

"É um balanço francamente positivo", considerou o dirigente sindical, antecipando que, na quinta-feira, a adesão ao protesto - que hoje foi de mais de 80% e fechou cerca de 40 tribunais - seja ainda superior, por não existirem serviços mínimos.

António Marçal deixou ainda uma farpa à ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, por ter defendido que a paralisação atual, até 5 de maio, terá menos impacto que a greve realizada, com outros moldes, de 15 de fevereiro a 15 de abril e que adiou mais de 20 mil audiências.