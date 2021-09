Grupo aos tiros invade jogo de juniores em Moscavide

T.R.A. Hoje às 09:57 Facebook

Seis homens aos tiros entraram no campo onde se realizava um jogo de futebol de juniores entre o Olivais e Moscavide e o Povoense, em Loures. Uma pessoa ficou ferida na perna e foi assistida no hospital de São José. Os invasores fugiram.

O caso ocorreu na noite de quarta-feira. As equipas de juniores do Clube Desportivo Olivais e Moscavide e do União Atlético Povoense estavam a realizar um encontro particular quando um grupo armado invadiu o campo.

Eram cerca de seis homens. Dirigiram-se a uma zona onde estavam sentados alguns atletas do Olivais e Moscavide e efetuaram vários disparos nessa direção. Segundo o diretor desportivo do Povoense, os jovens que ali estavam fugiram para dentro do relvado e os projéteis acabariam por atingir os treinadores adjuntos do clube da Póvoa de Santa Iria.

"Dois tiros atingiram os nossos adjuntos, o Pedro Augusto e o Pedro Navalho. Ao Navalho atingiu apenas na bota, sem consequências. Ao Augusto atingiu na perna, ficou com dois buracos", relatou Nuno Alves ao site Mais Futebol. O ferido, de 34 anos, foi ao Hospital de São José, mas não necessitou de internamento.

Possível ajuste de contas

Uma fonte do Olivais e Moscavide avançou à Rádio Renascença que o alvo do grupo seria um jovem que participou num treino de captação no Moscavide, mas que não pertence aos quadros de nenhum dos dois clubes.

Os invasores fugiram antes da chegada das autoridades. A PSP confirmou a ocorrência, salientando que o caso foi entregue à Polícia Judiciária.