Grupo armado ameaça e rouba mulher na rua das Flores

Assalto teve ligar na madrugada deste domingo. Vítima foi ameaçada com pistola por quatro jovens

Uma mulher de 39 anos foi assaltada, ao início da madrugada deste domingo, na rua das Flores, no centro histórico do Porto. Ameaçada com uma pistola por quatro jovens, a vítima ficou sem o passaporte e 200 euros. O caso está a ser investigado pela PSP.

Segundo o JN apurou, a mulher caminhava sozinha, minutos antes da 1.00 horas, na rua das Flores quando foi interpelada por quatro homens, todos na casa dos 20 anos. Apesar de aquela ser uma das artérias mais movimentadas da cidade do Porto, um dos membros do grupo teve tempo para apontar uma pistola, de pequenas dimensões e de cor preta, à mulher e forçá-la a dar a carteira que guardava o documento de identificação e os referidos 200 euros.

Na posse da mala, os assaltantes rapidamente se colocaram em fuga e quando os agentes da PSP chegaram ao local, após a vítima ter dado o alerta, já não havia rasto da sua presença. A Polícia está a acompanhar o caso, mas até ao momento só conseguiu recuperar o passaporte da vítima, abandonado nas imediações do local do roubo.