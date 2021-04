Grupo burla centenas de pessoas no Facebook com falsos empréstimos

Delfim Machado Hoje às 10:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Prometiam juros baixos mas exigiam comissão entre 500 e mil euros. Esquema detetado na Póvoa de Lanhoso. Lucros da fraude lavados no estrangeiro.

A GNR da Póvoa de Lanhoso desmantelou um esquema de burla que prometia empréstimos através do Facebook e que fez centenas de vítimas em Portugal. Numa operação levada a cabo anteontem, nos distritos de Lisboa, Faro e Aveiro, dois homens e uma mulher foram constituídos arguidos. Movimentaram centenas de milhares de euros provenientes do esquema, que tira partido das fragilidades pessoais resultantes da pandemia.

A investigação apurou que "o modo de atuação do grupo consistia numa abordagem inicial pelo utilizador da página do Facebook" a quem eram prometidos empréstimos avultados, com taxas de juro baixas. No entanto, para o empréstimo se consumar era preciso que o candidato transferisse entre 500 e 1000 euros para pagar supostas comissões de abertura do processo. "As vítimas efetuavam as transferências, mas nunca viam o empréstimo ser-lhes creditado", revela a GNR.