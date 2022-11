Grupo criminoso criado na prisão furtou 24 lares de idosos

Três ex-reclusos que se conheceram no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira criaram um grupo que se dedicou a furtar lares de idosos, sobretudo, nas zonas Norte e Centro do país. Entre abril e outubro de 2021, levaram a cabo 24 furtos em lares que escolhiam ao acaso e onde entravam durante a madrugada, aproveitando o facto de os idosos estarem a dormir. Furtaram milhares de euros em joias e dinheiro.

O julgamento daqueles três arguidos e dos outros quatro que se lhe juntaram para fazer os asssaltos começou, esta terça-feira, no Tribunal de Loures. Cinco dos sete arguidos estão acusados de associação criminosa.

Os mentores do grupo são os três ex-reclusos da prisão de Paços de Ferreira: José Freitas, conhecido como "Poeta" e tido como o líder; José Rodrigues, conhecido como "Filho do Ferreiro"; e Hélder Rodrigues. Estes três homens conheceram-se quando dividiram a mesma cela, na cadeia de Paços de Ferreira. Hélder Rodrigues praticava os crimes durante as suas saídas precárias, numa altura em que já estava na cadeia de Torres Vedras e os outros dois comparsas de Paços de Ferreira já tinham sido libertados.