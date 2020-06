Grupo de assaltantes deixou casa de emigrantes vazia

Sandra Ferreira Ontem às 22:52 Facebook

Seis pessoas, entre os 16 e os 30 anos de idade, foram constituídas arguidas, suspeitas de terem furtado várias residências nos concelhos de Viseu, Vila Real e Bragança.

Uma das casas, nos arredores da cidade de Viseu, pertencente a emigrantes, foi deixada praticamente vazia, tendo sido levado a quase totalidade do recheio.

As centenas de artigos furtados desta residência e de outra em Vila Real foram agora recuperados, no seguimento da investigação do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Viseu, iniciada em abril, que culminou com várias buscas domiciliárias e a veículos em Chaves.

A operação contou com elementos dos Destacamentos de Intervenção (DI) de Aveiro, Braga e Porto, do Destacamento Territorial de Chaves, do NIC de Mirandela e ainda com o apoio da Polícia Judiciária .