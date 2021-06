Grupo emprestava dinheiro a juros muito altos e sequestrava quem não pagava

Reis Pinto Hoje às 12:10 Facebook

Militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Vila Nova de Gaia detiveram quatro homens e uma mulher, com idades entre os 34 e os 54 anos, por extorsões, sequestros e ameaças, em Gondomar e Gaia. Os suspeitos emprestavam dinheiro e cobravam juros muito altos, sequestrando e ameaçando quem não pagava.

A investigação da GNR durou cerca de 18 meses, sendo possível apurar que os suspeitos "emprestavam dinheiro a vítimas que se encontravam financeiramente desfavorecidas, cobrando posteriormente juros altíssimos e, se as mesmas falhassem alguma prestação, o valor das dívidas e dos juros aumentavam exponencialmente", refere a GNR.

Quando as vítimas não conseguiam cumprir com os pagamentos, eram alvo de ameaças, extorsões e sequestros, tendo uma das vítimas fugido para o estrangeiro, com receio pela própria vida.

Foram realizadas dez buscas (cinco domiciliárias e cinco em veículos) sendo apreendidos 1550 euros em dinheiro, seis telemóveis e diversos documentos relacionados com os empréstimos efetuados, valores das mensalidades e prestações pagas.

Durante a operação foi detido, em Gondomar, um homem de 21 anos, por tráfico de droga, estando na posse de 60 doses de haxixe, um telemóvel, 90 euros em dinheiro e material relacionado com o corte e doseamento da droga.

Todos os suspeitos tinham antecedentes por assaltos, posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes. Ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, ficaram obrigados a apresentações periódicas nos postos policiais das respetivas áreas de residência.