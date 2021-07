Roberto Bessa Moreira Hoje às 22:08 Facebook

Assaltantes estiveram nove minutos a arrombar a porta de entrada, mas demoraram apenas dois a abandonar a loja.

Quatro indivíduos, de cara tapada e com capuzes pela cabeça, arrombaram a porta de uma loja de informática com um pé de cabra e, em menos de dois minutos, furtaram vários computadores e monitores, com valor superior a dez mil euros.

Só um dos computadores, que pertencia a um cliente do espaço comercial situado na cidade de Vila Nova de Gaia, custa mais de três mil euros. Apesar do barulho provocado pela quebra do vidro da porta de entrada, a quadrilha fugiu antes da chegada da Polícia.

Eram 3.45 horas da madrugada desta segunda-feira quando os quatro homens pararam o carro em frente à loja Multi-Di e dirigiram-se à porta de entrada. Depois, e ao longo de nove minutos, usaram um pé de cabra para arrombar a porta, tendo, inclusive, partido, o vidro.

O barulho alertou alguns dos moradores do bairro residencial de Vilar do Paraíso, mas mesmo assim o grupo entrou na loja e dirigiu-se, de imediato, à sala localizada no fundo do estabelecimento. Era ali que estavam guardados quase todos os computadores que a loja tinha para venda e também outras máquinas pertencentes a clientes levadas para arranjar.

"O furto significa um prejuízo superior a dez mil euros", refere José Martins, proprietário da Multi-Di, que estranha o facto de os ladrões saberem qual era a divisão que tinha os computadores guardados.

Durante a fuga, os indivíduos ainda furtaram duas encomendas de empresas de entregas. "Não sei o que continham os pacotes", afirma José Martins.