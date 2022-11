Guarda fecha discoteca em Vizela por problemas de segurança

No seguimento da "Operação PRISEC", destinada à fiscalização do exercício de segurança privada, a GNR encerrou "provisoriamente" o estabelecimento de diversão noturna, em Santo Adrião, Vizela, "por não cumprir as medidas de segurança obrigatórias", informa a Guarda em comunicado. Nesta operação foram também detidos dois homens suspeitos de tráfico de droga.

A "Operação PRISEC", lançada à escala nacional para fiscalizar o exercício da atividade de segurança privada, detetou, no Park Club, em Vizela, diversas infrações respeitantes aos sistemas de videovigilância e ao exercício de segurança privada, assim como infrações relativas à lei do tabaco e legislação que regula a atividade dos estabelecimentos de restauração e bebidas, em espaços de diversão noturna.

No decurso da mesma operação, os militares da guarda detiveram dois homens, de 18 e 20 anos, no interior do estabelecimento, na posse de 172 doses de cocaína, 176 doses de haxixe, 46 doses de heroína, 30 doses de MDMA, 23 doses de liamba, oito selos de LSD e três gramas de cogumelos alucinogénios.

PUB

A GNR levantou 11 autos de contraordenação por irregularidades relacionadas com a atividade de "segurança privada" e "seis autos de contraordenação por irregularidades administrativas". Em consequência, o estabelecimento foi encerrado provisoriamente por não cumprir as medidas de segurança obrigatórias, informa a Guarda. Os dois detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.