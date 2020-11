Guarda prisional saca de arma em hospital de Paredes e faz ameaças de morte

Mónica Ferreira Hoje às 15:14 Facebook

Um guarda prisional do Estabelecimento Prisional do Vale do Sousa sacou da arma de serviço e ameaçou utentes e funcionários do Hospital da Misericórdia de Paredes.

O caso ocorreu na tarde de quinta-feira quando o guarda de 59 anos se dirigiu ao hospital com o intuito de visitar a mãe, que ali se encontra internada. Ao não lhe ser permitida a visita, o homem sacou da arma de serviço e ameaçou de morte todas as pessoas que se encontravam no local.

A GNR de Paredes foi chamada ao local e conseguiu desarmar e deter o homem. Foi levado para o posto da Guarda, onde pernoitou.

O caso foi comunicado à Polícia Judiciária e ao Ministério Público e o homem vai ser presente a juiz durante esta tarde.