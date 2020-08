Guarda prisional suspeito de tráfico de droga encontrado morto

Mónica Ferreira Hoje às 09:25 Facebook

Detido em operação que apanhou mais dois guardas por levarem droga para vender na cadeia de Paços de Ferreira.

Cid Grazina, o guarda prisional de 43 anos que foi constituído arguido o âmbito da "Operação Entre-Grade", uma megaoperação de combate ao tráfico de estupefacientes no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira realizada em novembro do ano passado, foi encontrado morto anteontem, na via pública, num caminho junto a uma quinta abandonada, em Parada de Todeia, no concelho de Paredes.

O guarda prisional, que estava sujeito a termo de identidade e residência, depois de ter sido detido em novembro do ano passado por suspeitas de integrar uma rede que introduzia droga, telemóveis e outros bens na cadeia de Paços de Ferreira a troco de dinheiro, foi encontrado em paragem cardiorrespiratória por um indivíduo que alertou os bombeiros, sem se identificar.