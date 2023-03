Guardas apanham recluso com embrulho de haxixe no ânus

Um recluso do Estabelecimento Prisional do Linhó foi apanhado, na quarta-feira, com 34 gramas de haxixe, depois de ter recebido a visita da mãe. O recluso tinha escondido o estupefaciente no ânus.

A apreensão da droga foi feita por guardas prisionais, que suspeitaram da posse da mesma pelo recluso depois de visualizarem imagens da videovigilância da cadeia.

O suspeito tinha recebido a visita da mãe e foi abordado pelos guardas já na sua cela. Nesta altura, entregou aos guardas o embrulho com os 34 gramas de haxixe.

O arguido, condenado por crimes de burla informática, coação e recetação, tinha estado no Estabelecimento Prisional de Cascais e, há cerca de dois meses, foi transferido para a cadeia do Linhó, na freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais.

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional congratulou-se com a apreensão do haxixe, considerando que se trata do resultado do profissionalismo dos guardas envolvidos na vigilância do Linhó.