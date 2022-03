Guardas prisionais compraram falsos atestados médicos

Alexandre Panda Hoje às 09:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Queriam passar as festas natalícias em casa em vez de estarem a vigiar reclusos no Estabelecimento Prisional da Carregueira, em Sintra. Com a cumplicidade da secretária de um médico do Cacém, compraram por 20 euros falsos atestados médicos que apresentavam nos serviços da prisão. Mas o esquema foi descoberto e os 13 guardas prisionais e a secretária foram agora condenados pelo Tribunal de Sintra a penas de multa, por falsificação de documentos.

De acordo com a sentença, a que o JN teve acesso, em finais de 2013 os guardas "decidiram justificar, pretensamente, a sua incapacidade temporária para o trabalho, como encontrando-se de baixa médica, por doença sua ou do seu familiar". A partir de um certificado original de incapacidade temporária para o trabalho, com campo de identificação, declaração e respetiva assinatura do médico, foram realizadas várias fotocópias e a secretária, Maria Teresa M., hoje com 74 anos, produziu 16 atestados médicos.

A funcionária preencheu os campos destinados aos dados de identificação dos guardas prisionais ou de familiares deles, nos casos em que alguns dos arguidos alegaram não poder comparecer no serviço por necessidade de assistência à família. A secretária também adulterou o período em que os supostos doentes estavam impedidos de trabalhar, a situação que originou a incapacidade e ainda a data do certificado.