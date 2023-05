Guardas prisionais exigem mudança na lei após quatro agressões numa semana

Quatro guardas prisionais foram agredidos, durante a última semana. Perante estes novos casos, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) vai exigir a alteração da lei, para que quem ataque um elemento das forças de segurança seja punido com penas mais pesadas do que as que estão em vigor.

O último caso ocorreu neste domingo, na cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, onde os reclusos estão encarcerados nas celas 22 horas por dia e são revistados sempre que vão ao pátio. E foi precisamente numa destas situações que o guarda prisional que estava a proceder à revista foi atingido na cabeça com uma cotovelada. O agressor foi imediatamente manietado e posto numa cela disciplinar.

Na sexta-feira, a agressão ocorreu na prisão de Tires, onde dois dos três pavilhões acolhem mulheres em reclusão. Uma das reclusas estava a insultar um enfermeiro quando uma guarda prisional interveio para a acalmar. Em resposta, a presa ameaçou e agarrou com violência os braços da guarda prisional, que ainda se encontra de baixa médica devido ao acontecimento.