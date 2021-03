Guardia Civil e PJ desmantelam rede internacional de traficantes

Marisa Rodrigues Hoje às 10:40 Facebook

A Guardia Civil espanhola desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava em Huelva e tinha ligações ao Algarve. Foram detidos cerca de 40 suspeitos e apreendidas dez toneladas de haxixe.

A operação contou com a colaboração da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ) e do Departamento de Investigação Criminal de Portimão. Foram efetuadas buscas em várias localidades de Huelva, Sevilha e Cádis, envolvendo mais de 300 agentes.

A rede utilizaria cais de embarque na costa algarvia para colocar lanchas rápidas de forma a escapar à vigilância em Espanha. Do Algarve, as embarcações seguiam para Marrocos ou recebiam transbordo de haxixe em alto mar a partir dos chamados "barcos-mãe". A droga seria depois descarregada em território espanhol. As embarcações eram transportadas de Espanha para o Algarve em camiões.

Além da colaboração na investigação, os inspetores da PJ também acompanharam as operações de busca da Guardia Civil, que decorreram na localidade de Aljaraque.

O JN sabe que foram detidos cerca de 40 suspeitos e fora, apreendidas 10 toneladas de estupefacientes.