Guardia Civil está à procura de narcolanchas em Valença do Minho

Megaoperação está em curso desde a manhã desta terça-feira, conta com a colaboração da Polícia Judiciária e já fez 50 detidos em Espanha.

Várias fábricas de Valença do Minho estão a ser alvo de buscas, no âmbito de uma megaoperação da Guardia Civil espanhola, que conta com a colaboração da Polícia Judiciária. A iniciativa policial visa combater o tráfico de droga internacional e, especificamente em Portugal, o desmantelamento de unidades dedicadas ao fabrico de lanchas rápidas, usadas pelos cartéis para recolher fardos de cocaína e de haxixe em alto mar. Até ao momento, já foram efetuadas 50 detenções, oito das quais em Vigo, cidade que funcionava como quartel-general da organização criminosa.

Segundo as autoridades espanholas, a megaoperação começou às primeiras horas desta terça-feira, quando dezenas de elementos da Guardia Civil começaram a realizar buscas em casas e armazéns na província de Pontevedra, mas também em Ourense, Catalunha, Andaluzia e Toledo.